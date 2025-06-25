Вартість кредиту по-новому: як працює формула реальної річної процентної ставки

В Україні все частіше виникає нерозуміння щодо реальної вартості кредитів через те, що показник реальної річної процентної ставки (РРПС) іноді сягає понад 3 600%. На перший погляд — це справжній шок для споживачів, які звикли бачити рекламу з пропозицією «1% на день» та очікувати близько 365% річних.

Про це у своєму блозі написав фінансовий експерт, CEO Moneyveo Сергій Сінченко, який пояснює причини такого розриву між очікуваннями клієнтів і офіційними цифрами.

Основна складність криється у формулі розрахунку РРПС, затвердженій постановою Нацбанку №16. Вона базується на методі XIRR — складній фінансовій функції, яка враховує кожен платіж, дату його здійснення та ефект реінвестування. В результаті навіть прості кредити з 1% на день дають формальну ставку у понад 3 600% річних.

«Формула математично коректна, але непроста для розуміння пересічним споживачем, — зазначає Сінченко. — Вона імітує складні проценти, ніби кредитор реінвестує кожен отриманий платіж. Через це ефективна ставка виглядає гігантською, хоча фактично клієнт платить звичайний відсоток.»

Парадокс полягає у тому, що компанії, які працюють прозоро, без прихованих комісій і додаткових платежів, часто мають вищий показник РРПС за рахунок об’єктивної методики. Тим часом компанії з численними дрібними платежами можуть показувати нижчі офіційні ставки, але фактичні витрати клієнтів вищі.

Експерт пропонує зберегти інструмент РРПС, але спростити його подачу для споживачів. Зокрема, він рекомендує для простих кредитів застосовувати більш інтуїтивний розрахунок, який би відображав відсоток загальних витрат за кредитом без складної капіталізації.

Такі зміни допоможуть зробити ринок кредитування більш прозорим і зрозумілим, підвищать довіру клієнтів та сприятимуть здоровій конкуренції.