Інтерфакс-Україна
Спецпроєкти
12:50 25.06.2025

Вартість кредиту по-новому: як працює формула реальної річної процентної ставки

2 хв читати
Вартість кредиту по-новому: як працює формула реальної річної процентної ставки

В Україні все частіше виникає нерозуміння щодо реальної вартості кредитів через те, що показник реальної річної процентної ставки (РРПС) іноді сягає понад 3 600%. На перший погляд — це справжній шок для споживачів, які звикли бачити рекламу з пропозицією «1% на день» та очікувати близько 365% річних.

Про це у своєму блозі написав фінансовий експерт, CEO Moneyveo Сергій Сінченко, який пояснює причини такого розриву між очікуваннями клієнтів і офіційними цифрами.

Основна складність криється у формулі розрахунку РРПС, затвердженій постановою Нацбанку №16. Вона базується на методі XIRR — складній фінансовій функції, яка враховує кожен платіж, дату його здійснення та ефект реінвестування. В результаті навіть прості кредити з 1% на день дають формальну ставку у понад 3 600% річних.

«Формула математично коректна, але непроста для розуміння пересічним споживачем, — зазначає Сінченко. — Вона імітує складні проценти, ніби кредитор реінвестує кожен отриманий платіж. Через це ефективна ставка виглядає гігантською, хоча фактично клієнт платить звичайний відсоток.»

Парадокс полягає у тому, що компанії, які працюють прозоро, без прихованих комісій і додаткових платежів, часто мають вищий показник РРПС за рахунок об’єктивної методики. Тим часом компанії з численними дрібними платежами можуть показувати нижчі офіційні ставки, але фактичні витрати клієнтів вищі.

Експерт пропонує зберегти інструмент РРПС, але спростити його подачу для споживачів. Зокрема, він рекомендує для простих кредитів застосовувати більш інтуїтивний розрахунок, який би відображав відсоток загальних витрат за кредитом без складної капіталізації.

Такі зміни допоможуть зробити ринок кредитування більш прозорим і зрозумілим, підвищать довіру клієнтів та сприятимуть здоровій конкуренції.

Теги: #moneyveo #сергій_сінченко #кредити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:52 24.06.2025
Фінкомітет Ради пропонує розширити програму "5-7-9%", зокрема для кредитування ОПК

Фінкомітет Ради пропонує розширити програму "5-7-9%", зокрема для кредитування ОПК

19:04 09.06.2025
НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

18:16 27.05.2025
Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

18:30 07.05.2025
Ощад, Укрексім, Укргаз та ПУМБ у 2024р. надали кредити підприємствам ОПК під держгарантії на 21 млрд грн

Ощад, Укрексім, Укргаз та ПУМБ у 2024р. надали кредити підприємствам ОПК під держгарантії на 21 млрд грн

19:14 29.04.2025
Обсяг виданих у 4 міс.-2025 за програмою "єОселя" кредитів скоротився на 40%

Обсяг виданих у 4 міс.-2025 за програмою "єОселя" кредитів скоротився на 40%

18:11 29.04.2025
Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві видав у 2025р лише 24 кредити на 39,7 млн грн - міністр

Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві видав у 2025р лише 24 кредити на 39,7 млн грн - міністр

13:19 25.04.2025
Кредитний портфель МСБ ТАСКОМБАНКУ перевищив 3 млрд грн: підтримуємо бізнес, що тримає економіку країни

Кредитний портфель МСБ ТАСКОМБАНКУ перевищив 3 млрд грн: підтримуємо бізнес, що тримає економіку країни

15:00 24.04.2025
Великодні традиції для нового покоління: майстер-клас від Moneyveo для дитячого будинку

Великодні традиції для нового покоління: майстер-клас від Moneyveo для дитячого будинку

14:44 18.04.2025
International Conference «PULSE OF DIGITAL: Client at the Center»: нові горизонти цифрової трансформації фінансового сектору

International Conference «PULSE OF DIGITAL: Client at the Center»: нові горизонти цифрової трансформації фінансового сектору

14:42 31.03.2025
Moneyveo – лідер фінтеху за версією FinAwards 2025

Moneyveo – лідер фінтеху за версією FinAwards 2025

ОСТАННЄ

Основні економічні індикатори України та світу станом на березень 2025 року

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Частка "сірого" ринку електроніки у порівнянні з довоєнним періодом зросла удвічі – СЕО "Фокстрот"

GORO Mountain Resort запустив програму відновлення лісів у Львівських Карпатах

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Не передавайте свою платіжну картку чи банківський рахунок стороннім особам! Не ставайте співучасником злочину!

Основні економічні індикатори України та світу станом на січень 2025 року

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют

Трибунал для Путіна: що, де, коли і як?

Основні економічні показники України та світу в січні-грудні 2024 року - аналіз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА