Втрати противника за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

Втрати російських окупантів за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, 1 літак та 1 гелікоптер. Загалом із 24 лютого ворог втратив 56060 осіб, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.09 орієнтовно становили: особового складу - близько 56060 (+550) осіб ліквідовано, танків - 2254 (+18) од., бойових броньованих машин - 4795 (+20) од., артилерійських систем – 1355 (14) од., РСЗВ – 326 (+8) од., засобів ППО – 170 (+1) од., літаків – 254 (+1) од., гелікоптерів – 219 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9), крилатих ракет - 240 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 3659 (+29) од., спеціальної техніки - 126 (+1)", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.