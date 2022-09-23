Події

10:25 23.09.2022

Глава МЗС Канади: Проведення РФ референдуму на території України з визначеними результатами матиме нульову легітимність

1 хв читати
Глава МЗС Канади: Проведення РФ референдуму на території України з визначеними результатами матиме нульову легітимність

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі рішуче засуджує проведення РФ референдуму на території України, таке голосування з визначеними результатами матиме нульову легітимність, повідомляє сайт канадського уряду.

"Канада рішуче засуджує фіктивні референдуми, заплановані в окупованих регіонах України. Це фальшиве голосування із заздалегідь визначеними результатами матиме нульову легітимність, і Канада їх не визнає. Кордони не зміняться. Територія України залишиться за Україною", - йдеться в повідомленні.

За словами Жолі, "війна Росії ніколи не була пов'язана із законними інтересами безпеки - вона була пов'язана з бажанням президента Володимира Путіна перекроїти карту світу за допомогою сили... Це атака на принципи заснованого на правилах міжнародного порядку і прав людини, а також явне порушення міжнародного права".

Також, за її словами, "фіктивні референдуми в Луганську, Донецьку, Запоріжжі та Херсоні - це не демократія, а відчайдушна спроба узаконити завоювання й обмежити зростання українського контрнаступу".

Глава канадського МЗС закликала лідерів інших країн перешкоджати незаконним спробам Росії анексувати українські території.

"Міжнародна спільнота має діяти для захисту суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України. Ми закликаємо інші країни приєднатися до відмови від незаконних спроб Росії вкрасти українські землі шляхом насильства і терору. Канада завжди була на боці України, і ми продовжуватимемо робити це стільки, скільки буде потрібно", - наголосила Жолі.

Теги: #канада #псевдореферендум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:37 23.09.2022
На Луганщині окупанти змушують людей голосувати на псевдореферендумі, погрожуючи звільненням з роботи – голова ОВА

На Луганщині окупанти змушують людей голосувати на псевдореферендумі, погрожуючи звільненням з роботи – голова ОВА

11:32 23.09.2022
Глави МЗС G7 засудили наміри РФ провести псевдореферендуми й обіцяють продовжити подальші цілеспрямовані санкції проти Росії

Глави МЗС G7 засудили наміри РФ провести псевдореферендуми й обіцяють продовжити подальші цілеспрямовані санкції проти Росії

21:31 22.09.2022
Північноатлантична рада НАТО заявляє, що "референдуми" є нелегітимними і не будуть визнані, часткова мобілізація - це подальша ескалація війни

Північноатлантична рада НАТО заявляє, що "референдуми" є нелегітимними і не будуть визнані, часткова мобілізація - це подальша ескалація війни

16:12 22.09.2022
СБУ викрила плани окупантів щодо залучення дітей до голосування на псевдореферендумі у т. зв. ДНР

СБУ викрила плани окупантів щодо залучення дітей до голосування на псевдореферендумі у т. зв. ДНР

15:32 21.09.2022
Рада звернулася до світової спільноти щодо неприпустимості проведення псевдореферендумів на території України

Рада звернулася до світової спільноти щодо неприпустимості проведення псевдореферендумів на території України

14:42 21.09.2022
Маріупольців закликають не брати участі у псевдореферендумі, особисті дані може бути використано для мобілізації - міськрада

Маріупольців закликають не брати участі у псевдореферендумі, особисті дані може бути використано для мобілізації - міськрада

11:28 21.09.2022
Псевдореферендуми не матимуть навіть найменшої юридичної чи політичної легітимності – заява партії "Слуга народу"

Псевдореферендуми не матимуть навіть найменшої юридичної чи політичної легітимності – заява партії "Слуга народу"

11:19 17.09.2022
Канада засуджує звірства військових РФ в Ізюмі та заявляє про готовність допомагати українському народові - Трюдо

Канада засуджує звірства військових РФ в Ізюмі та заявляє про готовність допомагати українському народові - Трюдо

07:06 16.09.2022
Зеленський і Трюдо обговорили ситуацію на фронті

Зеленський і Трюдо обговорили ситуацію на фронті

13:54 09.09.2022
"Псевдореферендуму" 11 вересня не буде – мер Мелітополя

"Псевдореферендуму" 11 вересня не буде – мер Мелітополя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Потрібно вправити мозок керівництву РФ, щоб завершити війну раніше, ніж закінчаться російські мобілізовані – Зеленський

Суд дозволив затримати глав Мін'юсту та МЗС часів Януковича, які готували "харківські угоди"

Втрати противника за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

ЗСУ за добу відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів - Генштаб

У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів із "Градів" та артилерії загинуло двоє людей, 9 поранено – голова ОВА

ОСТАННЄ

Потрібно вправити мозок керівництву РФ, щоб завершити війну раніше, ніж закінчаться російські мобілізовані – Зеленський

У Мелітополі одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок вибуху в багатоповерхівці - мер

Гроссі представив ініціативу створення безпекової зони навколо ЗАЕС міністрам енергетики України та США

Суд дозволив затримати глав Мін'юсту та МЗС часів Януковича, які готували "харківські угоди"

Втрати противника за добу становили 550 осіб о/с, 18 танків, 20 бойових машин, 14 артсистем, літак і гелікоптер – Генштаб

Поблизу Сватового поранено командира ворожих військ генерал-майора Цокова - Генштаб

Нічний обстріл Миколаєва: пошкоджено приватні будинки, офісну будівлю, водопровід та електромережі

Росія не виконує своїх обіцянок щодо часткової мобілізації – ISW

ЗСУ за добу відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів - Генштаб

Відновлено пропуск гумкоридору для автотранспорту на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА