Глава МЗС Канади: Проведення РФ референдуму на території України з визначеними результатами матиме нульову легітимність

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі рішуче засуджує проведення РФ референдуму на території України, таке голосування з визначеними результатами матиме нульову легітимність, повідомляє сайт канадського уряду.

"Канада рішуче засуджує фіктивні референдуми, заплановані в окупованих регіонах України. Це фальшиве голосування із заздалегідь визначеними результатами матиме нульову легітимність, і Канада їх не визнає. Кордони не зміняться. Територія України залишиться за Україною", - йдеться в повідомленні.

За словами Жолі, "війна Росії ніколи не була пов'язана із законними інтересами безпеки - вона була пов'язана з бажанням президента Володимира Путіна перекроїти карту світу за допомогою сили... Це атака на принципи заснованого на правилах міжнародного порядку і прав людини, а також явне порушення міжнародного права".

Також, за її словами, "фіктивні референдуми в Луганську, Донецьку, Запоріжжі та Херсоні - це не демократія, а відчайдушна спроба узаконити завоювання й обмежити зростання українського контрнаступу".

Глава канадського МЗС закликала лідерів інших країн перешкоджати незаконним спробам Росії анексувати українські території.

"Міжнародна спільнота має діяти для захисту суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України. Ми закликаємо інші країни приєднатися до відмови від незаконних спроб Росії вкрасти українські землі шляхом насильства і терору. Канада завжди була на боці України, і ми продовжуватимемо робити це стільки, скільки буде потрібно", - наголосила Жолі.