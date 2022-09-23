Події

10:09 23.09.2022

Поблизу Сватового поранено командира ворожих військ генерал-майора Цокова - Генштаб

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Поблизу Сватового поранено командира ворожих військ генерал-майора Цокова - Генштаб

Поблизу Сватового (Луганська обл.) поранено командира ворожих військ генерал-майора Цокова, повідомляє Генеральний штаб України.

"Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Цокова. Його евакуювали 20 вересня поточного року", - йдеться в ранковому зведенні Генштабу в п'ятницю.

Також повідомляється, що з 19 до 20 вересня до військового шпиталю в Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом.

Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Горлівці 19 вересня представники 1 армійського корпусу затримали і забрали на військову службу десятьох чоловіків, незважаючи на їхній вік чи стан здоров'я.

Також з 18 до 20 вересня в Луганському СІЗО представники російської приватної компанії безуспішно намагалися завербувати ув'язнених.

Крім того, окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати з числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки всіх співробітників, що підпадають під вимоги.

Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів Військової академії протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації імені маршала Василевського та їх подальше розміщення на посади у військах.

Водночас на базі московського загальновійськового командного училища з 26 вересня до 24 жовтня російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.

Теги: #рф #генерал #поранення

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