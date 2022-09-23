Нічний обстріл Миколаєва: пошкоджено приватні будинки, офісну будівлю, водопровід та електромережі

Російські окупанти обстріляли Миколаїв у ніч на п'ятницю, одне з влучень припало на офісну будівлю, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уночі, 23 вересня, близько 00:35 у Миколаєві лунали вибухи. Попередньо, уражено офісну будівлю об'єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Крім того, голова обладміністрації розповів про обстріли окупантами в четвер Березнегуватської та Широківської об'єднаних територіальних громад Баштанського району, а також Галицинівської та Куцурубської ОТГ Миколаївського району. Постраждалих немає, але було пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки, об'єкти торгівлі, газовий трубопровід, нежитлові господарські підсобні приміщення та сільгосптехніку. Розпочалися пожежі.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.