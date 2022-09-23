ЗСУ за добу відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів - Генштаб

Збройні сили України за добу відбили атаки ворога в районах восьми населених пунктів, повідомив Генеральний штаб.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка", - йдеться в ранковому зведенні.

Зокрема, Повітряні сили ЗСУ вразили 25 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та шість позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони з різних напрямків знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БПЛА окупантів.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 – артилерії, а також 3 складах боєприпасів.

Водночас на волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на сіверському напрямку – у районах населених пунктів Шалигине, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області;

на слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам'янка та Куп'янськ;

на краматорському напрямку – Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ;

на бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка та Яковлівка;

на авдіївському напрямку – Красногорівка, Опитне, Мар'їнка, Новомихайлівка;

на новопавлівському напрямку – Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка;

на запорізькому напрямку противник активних дій не проводив, натомість обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля.

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.