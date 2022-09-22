Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок екснардепу Сольвару, який незаконно отримував компенсацію за житло

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду на засіданні у четвер, 22 вересня, скасувала виправдувальний вирок від 14 червня 2021 року та ухвалила новий вирок для народного депутата VIII скликання Руслана Сольвара, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Народного депутата України VIII скликання визнано винуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

У межах досудового розслідування прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які свідчать про скоєння нардепом кримінального правопорушення – він приховав отримання у спадок квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок із державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тис. грн компенсацій.

Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора САП, скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий, згідно з яким зазначеному колишньому нардепу призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (крім виборних) на один рік та штраф у розмірі 8 500 грн.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена у порядку у Верховному Суді протягом трьох місяців.

Як повідомлялося, на той час народний депутат Сольвар протягом 2017-2018 років отримував неправомірну вигоду, яка полягала у користуванні готельним номером, сплаченим за рахунок бюджетних коштів, на що він фактично втратив право через отримання у спадок квартири у Києві. ВАКС на засіданні 14 червня 2021 року виніс Сольвару виправдувальний вирок, зазначивши, що сторона обвинувачення не довела використання екснардепом службових повноважень для прийняття рішення щодо компенсації найму готельного номера або відмови у такій компенсації.

Водночас суд побачив у діях колишнього депутата шахрайство. "Колегія дійшла висновку про скоєння обвинуваченим злочину проти власності – шахрайства, але зміна кваліфікації судом на більш тяжку статтю кримінального закону не допускається у зв'язку з погіршенням його становища", – пояснили у ВАКС.

У свою чергу САП заявила про намір оскаржити цей вирок.