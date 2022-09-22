Події

17:58 22.09.2022

У Києві відновив роботу пересадковий вузол між станціями метро "Золоті ворота" і "Театральна"

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У Києві відновив роботу пересадковий вузол між станціями метро "Золоті ворота" і "Театральна"

У четвер, 22 вересня, у Київському метрополітені пересадковий вузол "Золоті ворота" – "Театральна" відновив роботу у штатному режимі після капітального ремонту ескалаторів, повідомляє пресслужба підприємства.

"Зазначимо, що капітальний ремонт ескалаторів обов’язково проводиться після пробігу в 150-160 тисяч км. Підйомний механізм повністю розбирається, зношені деталі замінюються. Наявний вид робіт вкрай необхідний для безпечної та безперебійної роботи обладнання", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

 

Теги: #транспорт #метро #київ

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