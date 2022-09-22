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17:47 22.09.2022

Лубінець порушить перед МКЧХ питання відсутності моніторингу за умовами тримання громадян України у російському полоні

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Лубінець порушить перед МКЧХ питання відсутності моніторингу за умовами тримання громадян України у російському полоні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець має намір порушити перед керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) питання про відсутність моніторингу організації за умовами тримання українських громадян у російському полоні.

"У мене попередньо запланована зустріч із керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві, я туди їду саме щодо цієї ситуації", - сказав Лубінець в ефірі єдиного телемарафону в четвер.

За словами омбудсмена, він має дуже багато запитань до діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй.

"Їх мандат має змушувати країну-агресора виконувати Женевські конвенції… Вони були присутні під час виходу з "Азовсталі" наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося... Жоден із військовополонених, яких ми вчора звільнили, не бачив представника МКЧХ. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити", - наголосив Лубінець.

Він також висловився за необхідність терміново змінити статут ООН, щоб країна-агресор автоматично була виключена з цієї організації, а "якщо вона має право вето, як у Російської Федерації, то вона не могла б його застосовувати".

Теги: #полонені #мкчх #лубінець

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