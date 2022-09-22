Події

14:50 22.09.2022

В Україні найближчими днями утримається прохолодна погода, у більшості областей - невеликі дощі

2 хв читати
В Україні найближчими днями утримається прохолодна погода, у більшості областей - невеликі дощі

Невеликі дощі очікуються вночі у п'ятницю, 23 вересня, у західних та Житомирській областях, а вдень вони пройдуть у більшості регіонів, окрім частини південних та центральних областей України.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Донецькій та Луганській областях пройде помірний дощ. Уночі та вранці у північно-східних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у Криму та Приазов'ї до 11°, вдень 9-14°, у південній та південно-східній частинах 13-18°; на високогір'ї Карпат протягом доби 1-3° тепла.

У Києві 23 вересня вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві в день 23 вересня найвищу температуру було зафіксовано на позначці +28,4°С у 2015 році, найнижчу вночі – на позначці -1,5°С у перший рік спостережень - у 1881 році.

У суботу, 24 вересня, в Україні місцями невеликий (удень у південно-східній частині помірний) дощ, у західних областях без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7°, на узбережжі морів до 10° тепла, у західних, північних, центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, у південній та східній частині 14-19°; на високогір'ї Карпат уночі заморозки 0-5°; вдень 2-7° тепла.

У Києві 24 вересня місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.

22 вересня на 8:00 температура води у Чорному та Азовському морях становила 15-19°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста "Київ" 14°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 19.09.2022
На півдні та сході України у вівторок без дощів, тепло

На півдні та сході України у вівторок без дощів, тепло

12:22 17.09.2022
У неділю в Україні дощитиме

У неділю в Україні дощитиме

12:56 16.09.2022
Вихідні в Україні видадуться дощовими, температура майже не зміниться

Вихідні в Україні видадуться дощовими, температура майже не зміниться

12:09 16.09.2022
В Україні в неділю погіршиться погода: сильний вітер, дощі із грозами, у Карпатах сніг

В Україні в неділю погіршиться погода: сильний вітер, дощі із грозами, у Карпатах сніг

11:26 16.09.2022
Прогноз погоди на вихідні 17–18 вересня: осінній температурний калейдоскоп

Прогноз погоди на вихідні 17–18 вересня: осінній температурний калейдоскоп

14:32 15.09.2022
В Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман

В Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман

12:55 14.09.2022
Найближчими днями в Україні буде хмарно з проясненнями, часом дощі

Найближчими днями в Україні буде хмарно з проясненнями, часом дощі

12:09 13.09.2022
Найближчими днями в Україні очікуються дощі й тумани, температура суттєво не зміниться

Найближчими днями в Україні очікуються дощі й тумани, температура суттєво не зміниться

16:12 12.09.2022
У Києві метеорологічне літо завершилося раніше за кліматичну норму – обсерваторія Срезневського

У Києві метеорологічне літо завершилося раніше за кліматичну норму – обсерваторія Срезневського

12:39 12.09.2022
В Україні утримається прохолодна погода, подекуди дощі

В Україні утримається прохолодна погода, подекуди дощі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти перестали випускати чоловіків з окупованої частини Запорізької області – мер Мелітополя

Кількість жертв серед мирних громадян в Ізюмі внаслідок окупації РФ може становити понад тисячу - заступник мера

Виїзд чоловіків - студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану з 14 вересня неможливий - Держприкордонслужба

Керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+"

Суд у справі про збитий МН17 офіційно оголосив дату оголошення вироку – 17 листопада

ОСТАННЄ

Окупанти перестали випускати чоловіків з окупованої частини Запорізької області – мер Мелітополя

Прем'єр Ізраїлю ініціював збільшення кількості авіарейсів із РФ - ЗМІ

СБУ повідомила про підозру блогеру Антонову, який знімав для росЗМІ провокаційні стрими з дискредитацією ЗСУ

Кількість жертв серед мирних громадян в Ізюмі внаслідок окупації РФ може становити понад тисячу - заступник мера

Виїзд чоловіків - студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану з 14 вересня неможливий - Держприкордонслужба

Керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+"

Суд у справі про збитий МН17 офіційно оголосив дату оголошення вироку – 17 листопада

Унаслідок обстрілів Запоріжжя в четвер у місті пошкоджено 21 житловий будинок

В Україні за 2 роки вчетверо поменшало охочих емігрувати до США чи ЄС – КМІС

На гроші, зібрані в Латвії на закупівлю "Байрактарів" для України, придбають 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків – посольство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА