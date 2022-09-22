Події

12:36 22.09.2022

Унаслідок обстрілів Запоріжжя в четвер у місті пошкоджено 21 житловий будинок

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Унаслідок обстрілів Запоріжжя в четвер у місті пошкоджено 21 житловий будинок

У Запоріжжі пошкоджено 21 житловий будинок внаслідок обстрілу міста російськими окупантами у четвер, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Триває ліквідація ворожих обстрілів. На цей час відомо про 21 ушкоджений будинок", - написав він у телеграм-каналі.

Куртєв зазначив, що співробітники комунальних служб працюють на місцях разом із жителями міста та видають людям скло і плити OSB. "Якщо ваша оселя теж зазнала руйнувань, повідомляйте про це на 15-80", - підсумував Куртєв.

У свою чергу голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік, а готель і ресторан у парку в центрі міста зазнали "значних руйнувань".

"Ще один приліт – у телевізійну вежу. Вороги готуються до своєї пропагандистської інформаційної кампанії. Також був приліт в енергетичний об'єкт критичної інфраструктури. На якийсь час довелося вимкнути резервний генератор, в тому числі й в обласній лікарні. Наразі проблему вирішено. Інфраструктуру ще доведеться відновлювати", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше стало відомо, що окупанти в четвер уранці обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого одна особа загинула, ще п’ять дістали поранень. По місту було випущено дев’ять ракет, одна з них влучила в будівлю місцевого готелю.

Теги: #запоріжжя #обстріли #куртєв

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