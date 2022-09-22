Україна пам'ятає про полонених і працює над обміном "всіх на всіх" – генпрокурор Костін

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про продовження роботи над обміном військовополоненими з російською стороною.

"Ми пам'ятаємо про всіх, хто залишається в полоні. Україна разом із союзниками працює над обміном "всіх на всіх". Успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують обмінний фонд. Зі свого боку, з боку Офісу генерального прокурора докладаємо максимум зусиль для повернення додому наших героїв", - написав Костін у фейсбуці в четвер.

При цьому він наголосив, що жоден воєнний злочин РФ не залишається безкарним. "Усі російські воєнні злочини будуть розслідувані, а злочинці отримають покарання", - додав Костін.

Як повідомлялося, з російського полону в середу було звільнено 215 осіб, з них 44 офіцери. Серед звільнених 108 бійців батальйону "Азов" та інших формувань – Національної гвардії України, Сухопутних військ, територіальної оборони, поліцейські, співробітники СБУ, держслужбовці транспорту, митної служби.