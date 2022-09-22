Агресія Росії проти України вимагає покарання – Зеленський на Генасамблеї ООН

Росія має бути покарана за агресію проти України, за катастрофічну турбулентність, яку Росія спровокувала своєю незаконною війною, і не лише для українців, а й усього світу, для кожної нації, яка представлена в залі Генеральної Асамблеї ООН. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу через відеозв'язок на Генасамблеї ООН.

"Покарання за злочин агресії. Покарання за порушення кордонів. Покарання, яке має діяти, поки не буде відновлений міжнародно визнаний кордон. Поки агресія не припиниться. І поки не буде повної компенсації за війну", - сказав президент.

Тому, зазначив він, санкції проти агресора – частина формули миру. Блокування торгівлі й відносин з агресором – це частина формули миру. Усе це – покарання".

Він закликав ізолювати агресора принаймні на час агресії. "Позбавити права голосу. Позбавити прав делегації. Позбавити права вето, якщо це член Радбезу ООН. Тобто покарати всередині інституцій", - заявив Зеленський.

"Треба не заплющувати очі на пропагандистів, які виправдовують агресію, а застосовувати проти них повний пакет персональних обмежень. Тобто покарати за брехню", - наголосив він.

За його словами, "треба не дозволяти громадянам держави-агресора насолоджуватися туризмом чи шопінгом на території тих, хто цінує мир, а спонукати їх через візові обмеження до боротьби проти агресії своєї держави. Покарати за потурання злу."

"Має бути створений спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави. Це те, що стане сигналом для всіх потенційних агресорів, що вони повинні цінувати мир, інакше будуть притягнуті до відповідальності світом. Ми підготували конкретні кроки для створення такого трибуналу. Вони будуть представлені всім державам", - сказав президент.

Україна, зазначив він, звернеться до Генеральної Асамблеї ООН щодо підтримки необхідності створення й міжнародного компенсаційного механізму.

"Росія має заплатити за цю війну своїми активами. Це також покарання. Це одне з найстрашніших покарань для російських посадовців, які цінують гроші понад усе", - заявив Зеленський.