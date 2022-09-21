За добу на Донеччині пошкоджено 16 житлових будинків, є вбиті та поранені мирні жителі – МВС

Поліція Донецької області задокументувала 31 російський обстріл за минулу добу, внаслідок яких є вбиті та поранені мирні жителі, постраждала дитина.

"Армія РФ поцілила в житлові будинки, школу, меблевий цех, коксохімічний завод, залізничне полотно, спортивний майданчик", - повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України в середу.

Загальна кількість убитих і поранених мирних жителів області за добу в повідомленні не уточнюється.

Загалом російські окупанти атакували 18 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Покровськ, Миколаївка, Торецьк, Слов’янськ, Красногорівка, Соледар, смт Велика Новосілка, Північне-2, Південне, села Дружба, Ласточкине, Рівне, Новобахмутівка, Вовчанка, Костянтинівка.

"Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, ракет. Найбільше ударів зазнали Авдіївка та Бахмут", - ідеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено 35 цивільних об'єктів, з них 16 – житлові будинки.