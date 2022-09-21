Окупанти завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя – голова ОВА Старух

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Ворог уночі завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в обласному центрі. Постраждалих немає. Об'єкт зазнав руйнування", - написав Старух у телеграм-каналі.

Цю інформацію підтвердив і секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Учора вночі ворог знову атакував Запоріжжя. Від ворожого удару руйнувань зазнав інфраструктурний об'єкт міста. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.