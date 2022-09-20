Туреччина не визнає російський "референдум" в Україні – зустріч Ердогана та Шольца

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька сторона не має наміру визнавати т.зв. референдум, який РФ планує проводити на окупованих територіях України, повідомляє у вівторок турецьке видання "Кримське інформаційне агентство" (Анкара) із посиланням на заяву офіційного представника федерального уряду Німеччини Штеффена Гебестрайта.

"Туреччина не визнає "референдуми", які Росія проведе на окупованій території України", - повідомив Гебестрайт, коментуючи підсумки зустрічі Ердогана та канцлера Німеччини Олафа Шольца на полях 77-ї Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомляється на сайті Федерального уряду Німеччини, під час зустрічі Шольца з Ердоганом у центрі обговорення була ситуація в Україні внаслідок агресивної війни РФ. "Обидва погодилися з тим, що Росія має негайно припинити бойові дії та повністю піти з території України. В цьому контексті канцлер також дав зрозуміти, що фіктивні референдуми на територіях, незаконно окупованих Росією, є неприйнятними й не отримають ніякого визнання", - йдеться у повідомленні.