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22:00 20.09.2022

Туреччина не визнає російський "референдум" в Україні – зустріч Ердогана та Шольца

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Туреччина не визнає російський "референдум" в Україні – зустріч Ердогана та Шольца

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька сторона не має наміру визнавати т.зв. референдум, який РФ планує проводити на окупованих територіях України, повідомляє у вівторок турецьке видання "Кримське інформаційне агентство" (Анкара) із посиланням на заяву офіційного представника федерального уряду Німеччини Штеффена Гебестрайта.
"Туреччина не визнає "референдуми", які Росія проведе на окупованій території України", - повідомив Гебестрайт, коментуючи підсумки зустрічі Ердогана та канцлера Німеччини Олафа Шольца на полях 77-ї Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Як повідомляється на сайті Федерального уряду Німеччини, під час зустрічі Шольца з Ердоганом у центрі обговорення була ситуація в Україні внаслідок агресивної війни РФ. "Обидва погодилися з тим, що Росія має негайно припинити бойові дії та повністю піти з території України. В цьому контексті канцлер також дав зрозуміти, що фіктивні референдуми на територіях, незаконно окупованих Росією, є неприйнятними й не отримають ніякого визнання", - йдеться у повідомленні.

Теги: #рф #референдум #україна #туреччина

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