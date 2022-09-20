ЗСУ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та одній позиції ЗРК окупантів – Генштаб

Авіація Сил оборони вразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів та одну позицію зенітного ракетного комплексу протягом поточної доби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Головного штабу ЗСУ у фейсбуці.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили один безпілотний літальний апарат противника.

Ракетні війська та артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об'єктах окупантів, зокрема по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також по трьох складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюють, повідомляється у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка.