Події

19:16 20.09.2022

ЗСУ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та одній позиції ЗРК окупантів – Генштаб

1 хв читати
ЗСУ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та одній позиції ЗРК окупантів – Генштаб

Авіація Сил оборони вразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів та одну позицію зенітного ракетного комплексу протягом поточної доби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Головного штабу ЗСУ у фейсбуці.
Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили один безпілотний літальний апарат противника.
Ракетні війська та артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об'єктах окупантів, зокрема по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також по трьох складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюють, повідомляється у зведенні.
Крім того, за даними Генштабу, підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка.

Теги: #рф #україна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 20.09.2022
Українські військові на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136 – ПС ЗСУ

Українські військові на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136 – ПС ЗСУ

19:14 20.09.2022
Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

19:12 20.09.2022
Туреччина докладає величезних зусиль для того, щоб війна завершилася шляхом захисту територіальної цілісності та суверенітету України раз і назавжди - Ердоган

Туреччина докладає величезних зусиль для того, щоб війна завершилася шляхом захисту територіальної цілісності та суверенітету України раз і назавжди - Ердоган

14:09 20.09.2022
PepsiCo припинила виробництво флагманських брендів у РФ

PepsiCo припинила виробництво флагманських брендів у РФ

12:07 20.09.2022
Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі EUR5 млрд

Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі EUR5 млрд

11:37 20.09.2022
Кількість учасників першого в Україні маркетплейсу вітчизняних брендів одягу та взуття перевищила 300 компаній

Кількість учасників першого в Україні маркетплейсу вітчизняних брендів одягу та взуття перевищила 300 компаній

20:42 19.09.2022
Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

09:30 19.09.2022
Окупанти за добу втратили в Україні близько 170 військових, два танки та два безпілотники – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 170 військових, два танки та два безпілотники – Генштаб ЗСУ

07:14 19.09.2022
Прем'єр-міністр України та спікер палати громад Великої Британії обговорили злочини РФ у Харківській області

Прем'єр-міністр України та спікер палати громад Великої Британії обговорили злочини РФ у Харківській області

20:41 18.09.2022
У військових шпиталях РФ відмовляються лікувати так званих "добровольців", поранених в Україні

У військових шпиталях РФ відмовляються лікувати так званих "добровольців", поранених в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

Окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках і вирішили перекинути в Україну полк із Сирії – Генштаб ЗСУ

Україна закликала країни-партнери засудити плани РФ провести фейкові плебісцити на окупованих територіях – МЗС

Проведення "референдумів" нічого не змінює в плануванні дій України щодо деокупації тимчасово окупованих територій - Подоляк

Незаконні "референдуми" не зможуть зупинити ЗСУ - Подоляк

ОСТАННЄ

Окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках і вирішили перекинути в Україну полк із Сирії – Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли Куп'янський район на Харківщині, поранені 11 мирних жителів, зокрема діти – волонтер

У Козачій Лопані на Харківщині окупанти облаштували катівні в підвалах залізничного вокзалу та магазину - поліція

Україна закликала країни-партнери засудити плани РФ провести фейкові плебісцити на окупованих територіях – МЗС

Стефанчук про псевдореферендуми: За всі ці ефемерні речі будуть абсолютно реальні покарання

Голова Харківської обладміністрації ініціював створення понад 20 військових адміністрацій у звільнених ОТГ

Виїзд з окупованої частини Запорізької області окупаційна влада дозволить з 1 жовтня лише за перепустками

Кремль нервує - чиновник ЄС про "референдуми" і нове законодавство РФ, доречне для воєнного часу

В Україні запрацював вебресурс з інформацією про виживання в умовах війни, до розробки долучилися ПРООН та ЄС

Проведення "референдумів" нічого не змінює в плануванні дій України щодо деокупації тимчасово окупованих територій - Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА