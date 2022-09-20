Події

18:31 20.09.2022

У Козачій Лопані на Харківщині окупанти облаштували катівні в підвалах залізничного вокзалу та магазину - поліція

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Під час окупації смт Козача Лопань Харківської області загарбники використовували підвальні приміщення залізничного вокзалу та магазину як камери, де насильно тримали і катували мирних жителів.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, у вівторок, 20 вересня, слідчі поліції, співробітники СБУ та прокурори оглянули два підвальні приміщення, де окупанти катували цивільних.

"Правоохоронці встановлюють постраждалих, а також збирають доказову базу. Слідчі дії проводять у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 12 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Теги: #катування #поліція #харківська_область #окупація

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