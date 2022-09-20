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18:25 20.09.2022

Україна закликала країни-партнери засудити плани РФ провести фейкові плебісцити на окупованих територіях – МЗС

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Україна закликала країни-партнери засудити плани РФ провести фейкові плебісцити на окупованих територіях – МЗС

Україна закликає міжнародних партнерів рішуче засудити намір РФ провести протиправне голосування, т. зв. референдуми, на тимчасово окупованих територіях України, накласти на РФ нові санкції та визнати її державою - спонсором тероризму.

"Такі фейкові плебісцити не матимуть жодних юридичних наслідків та не змінять адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Ані Україна, ані міжнародна спільнота не визнають їхні нікчемні результати", - йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України у зв'язку з планами РФ провести такі псевдореферендуми.

У відомстві також заявили, що особи, які будуть організовувати псевдореферендуми, стануть об'єктом кримінальних проваджень, компетентні органи України вживатимуть заходів щодо їх розшуку та притягнення до відповідальності.

У МЗС також заявили, що розглядають наміри провести псевдореферендуми, як і примусову паспортизацію мешканців тимчасово окупованих українських територій як чергову спробу РФ легітимізувати наслідки своєї агресивної війни проти України.

"Скільки не проводила б РФ незаконних голосувань на тимчасово захоплених територіях України, результат буде один: усі українські території будуть звільнені від російської окупації, а російське керівництво буде притягнуте до найсуворішої відповідальності за організований терор, воєнні злочини та злочини проти людяності на українській землі", - наголошується в коментарі зовнішньополітичного відомства.

Теги: #референдум #мзс

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