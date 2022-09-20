ВР звернулася до світової спільноти у зв'язку з агресією РФ у районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці

Верховна Рада прийняла заяву до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів і парламентів іноземних держав у зв'язку з агресією Російської Федерації в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №8015 підтримали 329 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Верховна Рада закликає світову спільноту засудити та констатувати незаконні дії Росії в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці на тимчасово окупованих територіях, що мають системний характер з лютого 2014 року.

Українські парламентарі також закликають світ надати Україні, як жертві агресії, допомогу в реалізації невід'ємного права на самооборону, а також вжити ефективних колективних заходів для усунення загрози миру і подавлення актів агресії РФ у районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, зокрема проведення операцій із забезпечення свободи судноплавства.