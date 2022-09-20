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14:38 20.09.2022

Російські окупанти почали доволі часто бити по системі енергопостачання в Запорізькій області - голова ОВА

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Російські окупанти почали доволі часто бити по системі енергопостачання в Запорізькій області - голова ОВА

Російські окупанти стали частіше обстрілювати цивільну інфраструктуру в Запорізькій області, зокрема системи енергопостачання, після контрнаступальних дій Збройних сил України на Харківському напрямку, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

"Раніше у нас так не було, щоб вони здійснювали обстріли насамперед по цивільній інфраструктурі, саме по енергопостачанню. Наразі вони почали бити по цьому досить часто. Ми бачимо це за характером обстрілів, безпосередньо за місцями", - сказав він на брифінгу в Медіацентр "Україна" у вівторок.

За його словами, російські обстріли в області періодично загострюються. "Позавчора більше ста обстрілів було, минулої доби - 86, тобто буває близько ста обстрілів. Два тижні тому було до 150 обстрілів на добу", - уточнив Старух.

Водночас він вважає, що наступ російських військ на Запорізькому напрямку можливий, але є малоймовірним на сьогодні, тим більше, що "йдуть дощі, а це ускладнює інтенсифікацію будь-яких бойових дій".

Щодо інтенсивності бойових дій Старух зазначив, що наразі в Запорізькій області немає жодних зіткнень, як це спостерігалося навесні чи влітку.

"Поки що ворог накопичує сили. Ми розуміємо, що Запоріжжя - це така дорога з Донецька на Херсонщину, тому постійно присутня деяка кількість засобів збройних сил "мордора", які зосереджені на нашому напрямку або перекидаються на схід чи захід", - додав він.

Окрім того, голова ОВА звернув увагу на те, що окупанти зосередили сили на утримуванні рубежів, оскільки протягом літа змогли обладнати, зокрема, й ешелонну оборону.

Теги: #війна #енергопостачання #запорізька_область

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