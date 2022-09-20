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14:26 20.09.2022

Рекордна більшість українців підтримує розвиток повноцінної демократії в Україні – опитування

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Перед російською військовою агресією прагнення до демократії об'єднало рекордну більшість українців – 95%, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"95% респондентів - історичний рекорд - зазначають, що їм дуже важливо чи важливо, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією, і цю думку поділяють у всіх регіонах. До того ж респонденти назвали свободу слова, справедливе правосуддя для всіх та вільні й чесні вибори трьома найважливішими характеристиками повноцінно функціонуючої демократії. Рівень оптимізму залишається високим: 86% оптимістично налаштовані щодо майбутнього. Причини їх оптимізму надихають, і серед них - перемога України, її народ та його сила", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому у вівторок.

Українці також демонструють сильну та єдину підтримку інтеграції до Європейського Союзу і НАТО.

"92% хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС та 79% хочуть, щоб Україна приєдналася до НАТО. Ці погляди поділяють респонденти у всій країні, зокрема південь та схід, а регіональні відмінності у підтримці вступу України до ЄС та НАТО, які спостерігалися у попередніх хвилях досліджень, фактично зникли", - зазначають дослідники.

Зросла також підтримка європейських цінностей. Так, 72% українців хочуть бачити кращий баланс чоловіків та жінок у політичному житті. Крім того, опитування показало історичне зрушення у кількості громадян, які підтримують рівні права для гомосексуальних людей.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 до 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) з 2 510 завершеними інтерв'ю. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке наразі проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2.2%. Дослідження проводили за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції та Міністерства міжнародних справ Канади.

Теги: #опитування #кміс

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