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14:04 20.09.2022

Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

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Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

Україна вважає неприйнятними будь-які спроби усиновлення в РФ дітей, насильно вивезених з України на територію держави-агресора, заявила віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У нас є дані, що Росія готує для деяких з них передачу до певних опікунських родин, як вони це називають, ще якісь форми усиновлення. Це абсолютно неприйнятно. Ми як держава не дозволяли усиновлювати і в якійсь формі забезпечувати проживання наших дітей на території держави-агресора", - сказала Верещук на брифінгу у Харкові у понеділок.

Вона наголосила, що наразі немає достовірних даних, скільки загалом дітей було насильно вивезено з України в РФ, зазначивши, що на 1 вересня було відомо про такі дії щодо 2161 статусної, тобто позбавленої батьківського піклування дитини.

Верещук розцінила це як злочин, вчинений державою-агресором. На її думку, міжнародне співтовариство має відреагувати на дії РФ посиленням санкцій.

"Зараз наше завдання знайти цих дітей, їхнє місце розташування та вимагати їхнього повернення. Ми вимагаємо повернути наших дітей, звертаємося до міжнародної спільноти з вимогою зробити все, щоб Росія заплатила за те, що наші діти незаконно перебувають на території Російської Федерації, тобто посилити санкції", - сказала Верещук.

Теги: #діти #санції #верещук

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