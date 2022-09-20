У лісі Бучанської громади знайшли тіла ще двох закатованих російськими окупантами чоловіків - поліція

Представники добровольчих формувань територіальної громади виявили на місці колишніх позицій російських окупантів поблизу села Мироцьке (Бучанська громада Київської обл.) тіла двох чоловіків, закатованих загарбниками, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, перебувало тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору", - повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За його словами, "майже поряд" розміщувалося і друге поховання, в якому також перебував закатований чоловік у флісовій кофті кольору хакі з шевронами.

"Також бачимо у нього серйозні пошкодження в області голови і тазу. Є припущення, що він мав стосунок до вищого навчального закладу СБУ, встановлюватимемо, чи це так", - наголосив Нєбитов.

Зазначається, що обидва тіла направили на судмедекспертизу для встановлення остаточних причин смерті та ідентифікації осіб.

У поліції додають, що лише поблизу села Мироцьке правоохоронці Київщини виявили 18 тіл закатованих окупантами мирних мешканців.

"Якщо у вас є інформація про виявлених загиблих, просимо повідомляти до поліції", - підсумували правоохоронці.