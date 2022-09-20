ЗСУ знищили альтернативні переправи через Дніпро та баржу з живою силою і технікою окупантів - ОК "Південь"

У понеділок, 19 вересня, ЗСУ знищили альтернативні переправи через Дніпро у районі Нової Каховки та Козацького і баржу з живою силою й технікою окупантів. Загалом за добу ліквідовано 90 окупантів, 26 одиниць техніки, склад боєприпасів та два БПЛА, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Спроби налаштування альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю та зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів", - йдеться у зведенні у фейсбуці у ніч проти вівторка.

Крім того, ворог намагався провести штурмові дії силами біля мотострілецького взводу у напрямку Давидів Брід - Білогірка. Вчасно виявлено та зупинено артилерійським вогнем. Із втратами ретирувався.

Протягом бойового дня противник також продовжував обстріли наших позицій вздовж лінії фронту, по прилеглих територіальних громадах, завдав трьох авіаційних і трьох ракетних ударів.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворог продовжував шантаж ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Обійшлося без жертв.

У Баштанському районі Миколаївщини ввечері обстрілював реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч" та згодом ще й із зенітно-ракетних систем С-300. Уражено відкриті ділянки місцевості, сільськогосподарські угіддя. Без людських втрат.

Авіацією ЗСУ завдано 15 ударів по ворогові. Два безпілотні розвідники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та "Орлан-30" знищені.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, зокрема по чотирьох районах зосередження ворожих резервів живої сили й техніки у Бериславському, Генічеському, Каховському та Херсонському районах, по мостах й альтернативних переправах - понтонам і баржам.

"Підтверджені втрати ворога становлять 90 рашистів, три танки, вісім одиниць іншої автобронетехніки, три гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С", чотири самохідні 152-мм "Акації", дві самохідні гармати "Гіацинт-С", шість реактивних систем залпового вогню "Град" та склад ворожих боєприпасів у Правдиному", - наголосили в ОК.

Зазначається, що ослабленням шторму корабельне угруповання ворога збільшилося до 10 одиниць, які продовжують укриватися вздовж кримського узбережжя. На бойовому чергуванні три надводні ракетоносії 24 "Калібрів" і три великі десантні кораблі.