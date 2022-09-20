Події

09:24 20.09.2022

Україна та Росія домовилися про обмін 200 полонених - Ердоган

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Україна та Росія домовилися про обмін 200 полонених - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна та Росія домовилися про обмін 200 полонених.

"В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і у нас відбулися дуже розгорнуті обговорення з ним. І він справді показує мені, що він готовий завершити це якнайшвидше. Це було моє враження, оскільки так, як справи рухаються наразі, то це досить проблематично, 200 заручників буде обміняно за згодою сторін", - заявив Ердоган в інтерв'ю PBS.

 

Теги: #полонені #ердоган #обмін

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