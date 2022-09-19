Кулеба в США провів зустріч із конгресменом Грегорі Міксом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з головою міжнародного комітету Палати представників Грегорі Міксом у США подальшу військову допомогу Україні, визнання РФ державою-спонсором тероризму, притягнення її до відповідальності.

"Я розпочав свій візит до США із зустрічі з Грегорі Міксом. Вдячний Конгресу США за залізну підтримку України. Ми зосередилися на подальшій військовій допомозі Україні, визнанні РФ державою-спонсором тероризму, притягненні її до відповідальності та забезпеченні глобальної продовольчої безпеки", - написав Кулеба у твіттері.