Події

19:30 19.09.2022

Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Відповідне розпорядження президента України №187/2022-рп розміщено на сайті глави держави.
До складу делегації увійшли: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (глава делегації); постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця (заступник глави делегації); перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова; генеральний прокурор Андрій Костін; голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко; голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
У складі делегації також керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату із зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України Юрій Вітренко (заступник члена делегації); директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський та постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
"Дозволити главі делегації залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників", - ідеться у розпорядженні.
Розпорядженням затверджено Директиви делегації України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (додаються, таємно).

Теги: #генасамблея_оон #делегація_україни #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 19.09.2022
Україна в ГА ООН очікує на підтримку створення Міжнародного компенсаційного механізму за завдані Росією збитки

Україна в ГА ООН очікує на підтримку створення Міжнародного компенсаційного механізму за завдані Росією збитки

20:23 19.09.2022
Зеленський завтра виступить у Генасамблеї ООН

Зеленський завтра виступить у Генасамблеї ООН

20:17 19.09.2022
Колаборанти з деокупованих територій можуть утекти або ж будуть засуджені - Зеленський

Колаборанти з деокупованих територій можуть утекти або ж будуть засуджені - Зеленський

16:05 19.09.2022
Президент пропонує передати місцеве керівництво низкою населених пунктів Донеччини до міських військових адміністрацій

Президент пропонує передати місцеве керівництво низкою населених пунктів Донеччини до міських військових адміністрацій

15:13 19.09.2022
Зеленський розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів – розмова із президентом спілки

Зеленський розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів – розмова із президентом спілки

11:35 19.09.2022
Зеленський обговорив із головою інвестиційної компанії BlackRock можливості залучення інвестицій в Україну

Зеленський обговорив із головою інвестиційної компанії BlackRock можливості залучення інвестицій в Україну

09:57 19.09.2022
Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: РФ наражає на небезпеку весь світ, потрібно зупинити її, доки не пізно

Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: РФ наражає на небезпеку весь світ, потрібно зупинити її, доки не пізно

21:00 16.09.2022
Експорт російського аміаку через Україну буде можливим після звільнення українських військовополонених

Експорт російського аміаку через Україну буде можливим після звільнення українських військовополонених

18:49 16.09.2022
Зеленський закликав світових політиків і всі міжнародні організації юридично визнати Росію державою-спонсором тероризму після масових поховань в Ізюмі

Зеленський закликав світових політиків і всі міжнародні організації юридично визнати Росію державою-спонсором тероризму після масових поховань в Ізюмі

17:48 16.09.2022
Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський завтра виступить у Генасамблеї ООН

Колаборанти з деокупованих територій можуть утекти або ж будуть засуджені - Зеленський

В Україні зареєстровано другий випадок віспи мавп

Підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах трьох населених пунктів - Генштаб ЗСУ

За добу ворог завдав чотирьох ракетних авіаударів і здійснив понад 11 обстрілів із РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України - Генштаб

ОСТАННЄ

В Ізюмі знайдено журнал затриманих, який вели окупанти, у Стрілечій у приміщенні окупаційної "поліції" знайдено пристрій для катування струмом

Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

У Віндзорі завершується похорон Єлизавети II

Кулеба в США провів зустріч із конгресменом Грегорі Міксом

На полігоні біля Торезу окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, який прибув із місць позбавлення волі - Генштаб ЗСУ

В Україні зареєстровано другий випадок віспи мавп

Підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах трьох населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners

За добу ворог завдав чотирьох ракетних авіаударів і здійснив понад 11 обстрілів із РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України - Генштаб

Івано-Франківська ОДА до грудня хоче закупити 13 шкільних автобусів за 32,5 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА