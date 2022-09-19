Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Відповідне розпорядження президента України №187/2022-рп розміщено на сайті глави держави.

До складу делегації увійшли: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (глава делегації); постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця (заступник глави делегації); перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова; генеральний прокурор Андрій Костін; голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко; голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

У складі делегації також керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату із зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України Юрій Вітренко (заступник члена делегації); директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський та постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"Дозволити главі делегації залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників", - ідеться у розпорядженні.

Розпорядженням затверджено Директиви делегації України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (додаються, таємно).