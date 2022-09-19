Події

15:33 19.09.2022

На аеродромі Мелітополя знову вибухи - мер

1 хв читати
На аеродромі Мелітополя знову вибухи - мер

На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи, повідомив мер Іван Федоров у телеграм-каналі у понеділок.

"Уточнюємо інформацію", - написав він.

 

Теги: #мелітополь #вибухи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:29 18.09.2022
Мер Мелітополя: Потужний вибух у місті – ймовірний результат зачистки ФСБ

Мер Мелітополя: Потужний вибух у місті – ймовірний результат зачистки ФСБ

20:14 18.09.2022
У Мелітополі пролунав потужний вибух

У Мелітополі пролунав потужний вибух

16:22 17.09.2022
П'ять вибухів пролунали в селі Запорізької області, куди окупанти передислокували частину техніки й особового складу

П'ять вибухів пролунали в селі Запорізької області, куди окупанти передислокували частину техніки й особового складу

07:16 16.09.2022
Мер: У Мелітополі над аеродромом із ворожою базою здійнявся густий чорний дим

Мер: У Мелітополі над аеродромом із ворожою базою здійнявся густий чорний дим

14:24 15.09.2022
В окупованому Мелітополі пролунали два вибухи – мер

В окупованому Мелітополі пролунали два вибухи – мер

13:44 15.09.2022
Інформація про вибухи у Черкаській та Вінницькій областях не підтвердилася - ОВА

Інформація про вибухи у Черкаській та Вінницькій областях не підтвердилася - ОВА

18:39 14.09.2022
По передмістю Запоріжжя випустили дві ракети, попередньо без постраждалих – ОВА

По передмістю Запоріжжя випустили дві ракети, попередньо без постраждалих – ОВА

14:46 13.09.2022
У районі мелітопольського аеродрому було чути три вибухи – мер

У районі мелітопольського аеродрому було чути три вибухи – мер

10:47 12.09.2022
У південній частині окупованого Мелітополя чути вибухи - мер

У південній частині окупованого Мелітополя чути вибухи - мер

20:15 11.09.2022
Голова Полтавської ОВА підтвердив вибухи у Кременчуку, зазначивши, що це була робота ППО

Голова Полтавської ОВА підтвердив вибухи у Кременчуку, зазначивши, що це була робота ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Білогорівка Луганської області повністю під контролем ЗСУ - голова обладміністрації

Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонщини

Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом - ОК "Південь"

СБУ запобігла витоку за кордон секретних технологій з виробництва авіадвигунів для винищувачів

"МГУ" заявили про звільнення гендиректора ОГТСУ, Макогон вважає рішення диверсією

ОСТАННЄ

На Миколаївщині збили російський безпілотник-розвідник - Стратком ЗСУ

Білогорівка Луганської області повністю під контролем ЗСУ - голова обладміністрації

Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонщини

Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом - ОК "Південь"

Похоронний кортеж Єлизавети II рухається вулицями Лондону, тисячі людей проводжають королеву в останню путь

У Кам'янському районі збито російський безпілотник - ОК "Схід"

В Каменском районе сбит российский беспилотник - ВК "Восток"

Унаслідок ДТП за участю маршрутки в Києві постраждали 23 людини - поліція

СБУ запобігла витоку за кордон секретних технологій з виробництва авіадвигунів для винищувачів

Генпрокурор Костін: Уже є вироки щодо дев'яти російських військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА