На аеродромі Мелітополя знову вибухи - мер
На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи, повідомив мер Іван Федоров у телеграм-каналі у понеділок.
"Уточнюємо інформацію", - написав він.
На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи, повідомив мер Іван Федоров у телеграм-каналі у понеділок.
"Уточнюємо інформацію", - написав він.
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