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11:12 19.09.2022

Шмигаль і Трюдо обговорили притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні

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Шмигаль і Трюдо обговорили притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

"Україна наполягає на створенні трибуналу, щоб притягнути до відповідальності політичне керівництво Росії за всі злочини та звірства, скоєні на нашій землі", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатами зустрічі у Лондоні.

Прем'єр України наголосив, що необхідно посилювати санкції проти російських енергоносіїв до повного ембарго, оскільки агресор продовжує використовувати цей важіль для шантажу й терору.

Одним із кроків у цьому напрямі, за його словами, може стати встановлення граничної ціни на російський газ.

"Ще одним прикладом використання енергоресурсів як інструменту терору є захоплення Запорізької атомної електростанції. Єдиним способом запобігти аварії можуть бути скоординовані дії організацій безпеки. Ми закликаємо створити міжнародну місію ООН та Європейського Союзу, результатом якої стане повна демілітаризація ЗАЕС та навколишньої території", - зазначив Шмигаль.

Зокрема, він подякував Канаді за лідерство у підтримці України та за надання військової допомоги.

"Він наголосив, що збільшення та прискорення постачання зброї підтримає наступ українських військ для звільнення окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони торкнулися питань післявоєнного відновлення України.

Трюдо, зі свого боку, зазначив, що мужність України та українців надихають увесь світ, а також запевнив, що Канада віддана відновленню суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України та притягненню російського режиму до відповідальності за його незаконне вторгнення.

Теги: #трюдо #шмигаль

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