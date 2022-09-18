Опозиція на мітингу в Кишиневі вимагає відставки нинішньої влади

Опозиційна партія "Шор" організувала у Кишиневі в неділю найбільшу за останні 3 роки акцію протесту з гаслами про відставку президента та уряду Молдови.

Організатори протестів привезли маніфестантів із усіх районів республіки. Декількома організованими колонами вони пройшли вулицями Кишинева, скандуючи гасла з критикою чинної влади Молдови та вимоги про відставку Майї Санду з посади президента.

Як заявив на мітингу голова Оргіївського району Діну Цуркану, організатори оголошують початок акцій протесту в режимі нон-стоп. Він повідомив про намір встановити наметове містечко у сквері перед будівлею парламенту і стояти тут доти, доки протестувальники "не доб'ються відставки нинішньої влади".

За попередніми даними, у маніфестації беруть участь понад 5 тис. осіб.

Поліція забезпечує громадський порядок, але в дії маніфестантів не втручається.

Поліція не оцінювала кількість учасників, а самі організатори заявили, що "нас досить багато, щоб досягти виконання своїх вимог". Депутат парламенту від партії "Шор" Регіна Апостолова заявила, що "нас зібралося десятки тисяч громадян з усіх куточків країни".

У маніфестації беруть участь кілька депутатів від партії "Шор" та представники місцевих органів влади кількох районів від цієї ж партії. Лідер партії "Шор", депутат Ілан Шор, переховується від молдовського правосуддя в Ізраїлі.