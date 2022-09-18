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17:00 18.09.2022

У Коломойського були з обшуком у справі "Укрнафти" - ЗМІ

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У Коломойського були з обшуком у справі "Укрнафти" - ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели у бізнесмена Ігоря Коломойського обшук за місцем його проживання на курорті Буковель, повідомляє "ZN,UA" вдень у неділю з посиланням на свідків подій.

Під час обшуку було вилучено документи, гаджет, а також завантажено його вміст, повідомляє "ZN,UA".

Джерела видання в НАБУ факт обшуку підтвердили, при цьому наголосили, що це чи не вперше на їхній пам'яті був обшук, про який нікого не попереджали.

Як йдеться у повідомленні, обшук, який, за інформацією свідків, розпочався о 5-й ранку, стосувався справи про заволодіння майном та коштами компанії "Укрнафта" майже на 13 млрд грн у цінах 2015 року. Справа була відкрита за статтею про "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах". Підозри щодо неї були готові ще 2019 року, проте протягом трьох років не підписувалися.

За даними видання, Коломойський не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалась. Але він є співвласником "Укрнафти", де днями прокурори САП та детективи НАБУ оголосили підозри у фінансових махінаціях колишньому голові правління, колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки, колишній керівниці відділу контролю за обліком та постачаннями нафти й нафтопродуктів та колишнім директорам п'яти комерційних підприємств, одного з них затримали.

 

Теги: #укрнафта #набу #коломойський #обшуки

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