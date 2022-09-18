На Харківщині через ворожий обстріл під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні загинули 4 медики, 2 пацієнти поранені - Синєгубов

Російські окупаційні війська розпочали масований обстріл с. Стрілеча Харківської області у той момент, коли медики намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, внаслідок чого є жертви та постраждалі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життям, намагалися врятувати хворих... Під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинули чотири медичні працівники, два пацієнти поранені", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Висловлюємо глибокі співчуття та повагу, це вчинки Героїв!" - додав він.

За словами Синєгубова, незважаючи на обстріл, вдалося евакуювати 30 пацієнтів із понад 600.