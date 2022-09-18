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07:24 18.09.2022

Силовики Киргизії та Таджикистану проводять переговори щодо повного відведення техніки та військовослужбовців від лінії кордону

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Силовики Киргизії та Таджикистану проводять переговори щодо повного відведення техніки та військовослужбовців від лінії кордону

Керівники силових структур Киргизії і Таджикистану та місцевих органів влади проводять переговори щодо повного відведення важкої техніки та військовослужбовців від лінії кордону до місць їхньої постійної дислокації, повідомив у суботу прессекретар президента Киргизії Ербол Султанбаєв.

"Керівники силових структур і місцевих органів влади проводять переговори щодо повного відведення важкої техніки та військовослужбовців до місць їхньої постійної дислокації", - повідомив Султанбаєв на своїй сторінці в соціальній мережі.

За його словами, главі держави на постійній основі надходить необхідна інформація від усіх задіяних структур. На місці продовжують перебувати керівники силових відомств на чолі із заступником голови кабінету міністрів – головою Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Камчибеком Ташиєвим.

"Періодично здійснюються безконтрольні обстріли з боку таджицьких військовослужбовців. Проте спільними зусиллями домагаємося повного припинення обстрілів та вирішення питання мирними засобами", - сказав Султанбаєв.

Конфлікт на киргизько-таджицькому кордоні із застосуванням зброї розпочався 14 вересня.

 

 

Теги: #таджикистан #киргизстан #переговори #кордон

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