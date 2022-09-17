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22:05 17.09.2022

Звірства рашистів на окупованих територіях нагадують нацистські – Зеленський

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Звірства рашистів на окупованих територіях нагадують нацистські – Зеленський

Звірства рашистів на окупованих територіях нагадують практику нацистів, сказав у відеозверненні в суботу ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжилися ексгумаційні роботи на місці виявленого масового поховання. Проводяться експертизи тіл. Отримано нові докази тортур, які застосовувалися до похованих там людей", - сказав він.

За словами президента, "у звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах. Коли окупанти тікали, вони кинули й апарати для знущання". Навіть на звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для тортур струмом. Це просто вокзал! Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так чинили нацисти. Так чинять рашисти. І відповідатимуть так само – і на полі бою, і у залах суду", - сказав він.

"Ми встановимо особи усіх тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на українську землю", - заявив президент.

Він зазначив, що "зараз звільнені райони Харківської області нарешті можуть жити. Доставляють продукти, ліки, повертається енергозабезпечення, привезли пенсії, відновлюємо роботу транспорту, залізниці. Прийде час - відновимо все, що зруйнували окупанти".

За словами президента, "багато російських солдатів зрозуміли, що у них на українській землі немає жодних шансів, що вони будуть розбиті. Найбільш розумні здаються в полон, і ми їм гарантуємо дотримання усіх прав відповідно до конвенцій і ми тиснутимемо й надалі, щоб всі окупанти це зрозуміли.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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