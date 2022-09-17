ЗАЕС знову підключено до української енергосистеми основної зовнішньої ЛЕП

апорізька атомна електростанція (ЗАЕС) України знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час війни, повідомляє МАГАТЕ в суботу.

Згідно з релізом агентства, відновлена лінія 750 кВ наразі забезпечує найбільшу в Європі атомну електростанцію, останній активний реактор якої було зупинено 11 вересня, електроенергією, необхідною для охолодження реактора та виконання інших важливих безпекових функцій.

Після того, як два тижні тому ЗАЕС втратила підключення до тієї ж лінії 750 кВ, вона спочатку покладалася на електроенергію, вироблену самою станцією, а потім на резервні лінії електропередач, які з'єднують її з мережею через розподільний пристрій ТЕЦ, нагадала МАГАТЕ.

У зв'язку із повторним підключенням основної лінії в п'ятницю вдень три резервні лінії електропередач знову нині в резерві. Три інші основні зовнішні електропередачі 750 кВ, пошкоджені раніше під час обстрілів, залишаються відключеними. Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодного зупину, але їм, як і раніше, потрібна електроенергія для підтримки необхідних функцій безпеки. Із 5 вересня станція не постачає електроенергію домогосподарствам, заводам та іншим особам, залежних від неї для своїх потреб.

Агентство зазначає, що лінію 750 кВ було відновлено того ж дня, коли "Енергоатом" повідомив про доставку на станцію запасних частин для ремонту ліній електропередач ЗАЕС, а також додаткових запасів палива для аварійних дизель-генераторів станції. Ці постачання було підтверджено на місці експертами МАГАТЕ.

Агентство та його гендиректор Рафаель Гроссі констатують, що стан електропостачання ЗАЕС покращився за останній тиждень, загальна ситуація на станції залишається ненадійною. Для її стабілізації гендиректор ініціював консультації з відповідними сторонами, спрямованими на невідкладне створення зони ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.