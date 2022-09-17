Росіяни вдарили по приватному сектору в Краматорську, є поранені, повністю зруйновані 2 будинки, понад 30 пошкоджено

Російські окупанти в суботу вранці завдали удару по приватному сектору в Краматорську (Донецька область), троє людей поранено, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених, рятувальні роботи тривають, - написав він у фейсбуці.

Поліція на Донеччині задокументувала наслідки російського обстрілу Краматорська. Там повідомили, що серед постраждалих – 16-річна дівчина. Поранення отримали цивільні мешканці віком від 16 до 72 років.

"За попередньою інформацією, били із зенітно-ракетного комплексу "С-300". Снаряд влучив між двома будинками, знищивши їх вщент. Ще 32 будинки пошкоджені", - наголошується в повідомленні.