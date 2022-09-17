Події

11:17 17.09.2022

Уночі ворог обстріляв селище Куцурубської громади, загинула людина – Миколаївська ОВА

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Уночі ворог обстріляв селище Куцурубської громади в Миколаївському районі, загинула людина, також унаслідок удару по м. Очакову в деяких районах міста відсутнє світло та вода, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

"Уночі 17 вересня о 02:50 по території с. Дмитрівка Куцурубської громади було завдано ворожих обстрілів. Загинула одна людина. Пошкоджено очисні споруди та електропідстанцію. В більшості населених пунктів громади немає світла", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Також уночі з 00:10 ворог продовжив завдавати ударів по м. Очакову, внаслідок чого в деяких районах міста відсутнє світло та вода. Постраждалих немає.

Крім того, сьогодні орієнтовно з 00:05 по 00:12 зафіксовано обстріл околиць смт Березнегувате. Інформація про руйнування та жертв уточнюється. Також о 05:00 та 06:00 с. Широке Широківської громади зазнало обстрілів. Інформація про руйнування уточнюється. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Теги: #удар #миколаївщина

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