Ворог протягом ночі обстрілював Нікопольщину з "Градів" та артилерії, зруйновано інфраструктуру, люди не постраждали

Російські окупанти протягом ночі обстрілювали Нікопольщину з "Градів" та артилерії, зруйновано інфраструктуру, а в одному із сіл Мирівської громади зник зв'язок, люди не постраждали, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни всю ніч накривали Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією. Під вогонь потрапили три громади району - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів - випустив на мирні міста та села понад 90 смертоносних снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, попередньо люди не постраждали.

"Понівечені будинки, автомобілі, ліцей, цех промислового підприємства, газопроводи та лінії електропередач. В одному із сіл Мирівської громади зник зв'язок", - написав Резніченко.

Він також зазначив, що уточнюються масштаби руйнувань.

Резніченко додав, що в інших районах області вночі звучала сирена, але обійшлося без ракетних атак і зараз спокійно.