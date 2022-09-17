Ворог запустив п’ять "Іскандерів" по Дніпропетровщині у п'ятницю, загинуло двоє людей, троє постраждали

Російські війська запустили 5 ракет типу "Іскандер" по Дніпропетровській області в п'ятницю, загинуло двоє людей, троє постраждали, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Загинули двоє цивільних, троє – постраждали. Сьогодні Дніпропетровщину атакувало п'ять ворожих ракет. Три збила наша ППО. Це були "Іскандери-К", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, вдень ракети вдарили по Криворізькому району. Люди не постраждали, але є масштабні руйнування.

Лукашук уточнив, що у Зеленодольській громаді вдень стався вогневий обстріл цивільних об'єктів. 62-річний чоловік перебував у підвалі, а 48-річний – копався у гаражі. Обидва загинули. Ще один чоловік (йому 54 роки) вийшов у двір власного будинку, коли його застав обстріл. Наразі потерпілого госпіталізовано у стані середньої тяжкості. У громаді зруйновано один будинок, господарську споруду та непрацюючу водонапірну вежу.

Крім того, залишки збитої ППО ракети знайшли у Синельниківському районі. Без жертв. Також уламки ще однієї знайдено у Кам'янському районі. Там також без постраждалих.

А надвечір п'ятниці окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду – зі ствольної артилерії та "Градів". Внаслідок цього зруйновано один приватний житловий будинок і газопровід. Двох людей госпіталізовано.