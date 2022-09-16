Події

19:19 16.09.2022

Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів всеукраїнської акції "Герой-рятівник року"

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Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів всеукраїнської акції "Герой-рятівник року"

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів всеукраїнської акції "Герой-рятівник року" та привітав із професійним святом працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Церемонія відбулася у Маріїнському палаці, повідомляє пресслужба президента. Дипломи лауреатам вручили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Ми відзначаємо героїв, чий внесок у майбутню перемогу України незаперечний. Ми відзначаємо тих, хто рятував життя. Тих, хто робить це професійно, присвятивши себе роботі рятівника. І тих, хто у надзвичайних обставинах війни виявив найкращі якості: сміливість, рішучість, людяність. Дякую вам усім за збережені життя і за те, що ви все зробили для наших людей. Бажаю нам усім перемоги", – сказав глава держави.

Він також вручив державні нагороди і надав спеціальні звання працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Усі вшанували хвилиною мовчання пам'ять українців, життя яких забрали окупанти.

 

 

Теги: #президент #нагороди #день_рятувальника

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