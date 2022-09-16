Зеленський закликав світових політиків і всі міжнародні організації юридично визнати Росію державою-спонсором тероризму після масових поховань в Ізюмі

Президент України Володимир Зеленський закликав світових політиків та усі міжнародні організації визнати на юридичному рівні Росію державою-спонсором тероризму після виявлених масових поховань в Ізюмі.

"Ви бачили Бучу, Маріуполь, тепер Ізюм. Скільки ще це може продовжуватися? Скільки ще таких місць мають створити російські терористи перш, ніж світ їх зупинить? Сьогодні я звертаюся до всіх - до Америки та Європи, до політиків, до ООН та всіх міжнародних організацій, до лідерів держав та кожної людини, яка цінує життя. На сьогодні немає лише одного: визнання правди. Визнання Росії спонсором тероризму", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі.

"Жодна інша терористична сила не залишає після себе стільки смертей. Це необхідно визнати юридично. Потрібно діяти. Якщо такого визнання Росії державою-спонсором тероризму не буде, це буде зрадою всіх, хто був убитий російськими силами, хто був замучений, хто був похований у численних братських могилах на всій території, на яку зайшли російські солдати... Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму. Інакше її терор не зупинити", - сказав він.