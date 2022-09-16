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17:05 16.09.2022

Ідею створення "фонду покаяння" для російських бізнесменів пропонували розглянути міжнародні партнери - Арахамія

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Ідею створення "фонду покаяння" для російських бізнесменів пропонували розглянути міжнародні партнери - Арахамія

Ідею створення "фонду покаяння" для російських бізнесменів, членам якого необхідно було б публічно визнати агресію Росії та сплатити певний внесок на відновлення України, пропонували розглянути міжнародні партнери, повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Такі обговорення були, але не всередині країни, а на рівні наших міжнародних партнерів. Вони запропонували розглянути цю ідею. Тут потрібна модель, яку буде затверджено на рівні всіх країн-партнерів", - сказав він в інтерв'ю Forbes.

А сам Арахамія до цієї ідеї ставиться неоднозначно.

"Можливо, вона може працювати з бізнесменами, які мають громадянство РФ, але весь бізнес перебуває в інших країнах. Фактично від санкцій страждає не російський бюджет, а, наприклад, британський. Якщо при цьому такий бізнесмен готовий віддати на відновлення України певну суму, то я ставлюся до цього толерантно. Якщо йдеться про бізнесменів, які сплачують податки в Росії і тим самим фінансують війну в Україні, то я проти", - пояснив голова фракції "Слуга народу".

Теги: #фонд #арахамія

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