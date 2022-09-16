В Україні з 24 лютого загинули 39 журналістів

З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого в Україні загинули 39 журналістів, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Життя 39 журналістів з початку повномасштабного вторгнення забрала в нас Росія за даними Національної спілки журналістів. За 8 років війни ми втратили ще більше… Сьогодні, в День пам'яті загиблих журналістів, вшановуємо пам’ять наших борців передової інформаційного фронту. Бути журналістом сьогодні - це бути готовим віддати своє життя, щоб доносити правду всьому світу", - написав Ткаченко до телеграмі у п'ятницю.

Він також висловив усім журналістам подяку за роботу.