Події

15:48 16.09.2022

Зернотрейдер "Прометей" через російську агресію переміщує співробітників у безпечні регіони

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Зернотрейдер "Прометей" через російську агресію переміщує співробітників у безпечні регіони

ДК "Прометей" проводить релокацію співробітників своїх підприємств, розташованих поблизу лінії бойових дій із російськими окупантами, персонал евакуюють до західних регіонів України, а також до Київської, Одеської, Полтавської та Кіровоградської областей.

Як повідомляється в пресрелізі зернотрейдера в п'ятницю, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну частину його команди було евакуйовано до західних областей країни, а персонал низки елеваторних комплексів разом із сім'ями переміщено до Миколаєва. Пізніше, мірою погіршення ситуації з безпекою в цьому місті було проведено евакуацію головного офісу майже в повному складі.

Зазначається, що всіх охочих виїхати з прифронтових областей уже перевезено до безпечніших регіонів у межах України. З цією метою розширено київську, одеську, полтавську та кіровоградську філії "Прометея".

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики зернових та зернобобових культур на базі 33 елеваторів загальною ємністю одноразового зберігання 1,7 млн тонн.

За підсумками 2021 року група компаній запланувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.

Теги: #евакуація #персонал #прометей

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