Події

14:43 16.09.2022

Петиція на сайті президента з вимогою припинити тиск на мера Чернігова набрала понад 25 тис. голосів

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Петиція на сайті президента з вимогою припинити тиск на мера Чернігова набрала понад 25 тис. голосів

Петиція з вимогою припинити політичний тиск на мера Чернігова Владислава Атрошенка, розміщена на сайті президента України, за два місяці зібрала понад 25 тисяч голосів.

Тепер петицію має розглянути глава держави.

"Шановний Володимире Олександровичу! Сьогодні центральна та місцева влада мають працювати разом для прискорення нашої перемоги та відновлення зруйнованих, як Чернігів, міст. Цього вимагає суспільство. Цього потребує країна. Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення. Чекають, що Ви залишитесь з людьми та не пристанете на політичні інтриги підлеглих. Сьогодні як ніколи потрібна єдність. Центральна та місцева влада спільно мають відповідати на виклики, перед якими стоїть держава. Воювати потрібно не один проти одного, а за Україну!" – йдеться у петиції.

Приводом для подання петиції стала інформація про наміри усунути Атрошенка від управління містом.

Теги: #атрошенко #петиція

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