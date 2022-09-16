Події

11:44 16.09.2022

Окупанти на Херсонщині тікають на лівий берег Дніпра на вкрадених моторних човнах - ГУР

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Окупанти на Херсонщині тікають на лівий берег Дніпра на вкрадених моторних човнах - ГУР

Підрозділи з РФ, які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води, повідомляється в телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС РФ, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами. Місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Наразі поповнення запасів води та боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах", - ідеться у повідомленні.

За даними ГУР, низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього човни, викрадені в навколишніх селах.

"Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 осіб. Ці військовослужбовці відмовилися брати участь у бойових діях. У результаті командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліби". Наразі вони вимушені жебракувати й шукають можливості повернутися додому", - повідомили у відомстві. 

Теги: #херсонщина #втеча #окупанти

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