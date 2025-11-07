Інтерфакс-Україна
Події
14:44 07.11.2025

На Херсонщині в лікарні помер чоловік, постраждалий в результаті обстрілу – ОВА

1 хв читати
На Херсонщині в лікарні помер чоловік, постраждалий в результаті обстрілу – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині в лікарні помер чоловік, який опівдні в п’ятницю, 7 листопада, потрапив під російський обстріл у Нововоронцовці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Медики до останнього боролися за життя 50-річного важко пораненого, але травми виявилися смертельними. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Прокудін в телеграм-каналі.

Він додав, що ще одній постраждалій 19-річній дівчині медики надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги.

Теги: #прокудін #херсонщина #обстріл #загиблі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 07.11.2025
У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

13:43 07.11.2025
Росіяни вдарили по Оріхову, одна людина загинула, двоє поранені

Росіяни вдарили по Оріхову, одна людина загинула, двоє поранені

12:01 07.11.2025
Окупанти вранці обстріляли Дніпровський район Херсона, загинув чоловік

Окупанти вранці обстріляли Дніпровський район Херсона, загинув чоловік

20:51 06.11.2025
Троє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих дронів у Борівській громаді Харківської області

Троє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих дронів у Борівській громаді Харківської області

11:35 06.11.2025
На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

09:04 06.11.2025
Понад 8 тис. абонентів у Барвінковому Харківської області залишилися без світла через ворожий обстріл

Понад 8 тис. абонентів у Барвінковому Харківської області залишилися без світла через ворожий обстріл

18:00 05.11.2025
Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

10:54 04.11.2025
На Херсонщині в результаті російських атак поранено шестеро людей – поліція

На Херсонщині в результаті російських атак поранено шестеро людей – поліція

18:56 03.11.2025
Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

17:14 03.11.2025
Двоє чоловіків загинули, ще один – отримав поранення через вибух БпЛА на Чернігівщині – ЗМІ

Двоє чоловіків загинули, ще один – отримав поранення через вибух БпЛА на Чернігівщині – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

РФ концентрує ППО біля фронту та Москви, більшість території не захищена – ЦПД

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

ОСТАННЄ

Сирський наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань

Комісія ООН підтвердила висновки своїх розслідувань за результатами поїздки в Україну

Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

У Покровську ворог зменшив активність, очікує на поповнення, намагався декілька разів проникнути у Гришине

СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви, який мобілізував на війну майже 90 тис. москвичів

Залужний розповів вихованцям Ітонського коледжу в Британії про Україну та війну з РФ

Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

Єрмак повідомив про викриття групи шахраїв, один з яких видавав себе за його кузена

Підліток випав з вікна школи у Дніпровському районі Києва: дістав травми та переломи ніг

Депутат однієї з міськрад Вінниччини "купив" дівчину з інвалідністю заради відстрочки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА