На Херсонщині в лікарні помер чоловік, постраждалий в результаті обстрілу – ОВА

Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині в лікарні помер чоловік, який опівдні в п’ятницю, 7 листопада, потрапив під російський обстріл у Нововоронцовці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Медики до останнього боролися за життя 50-річного важко пораненого, але травми виявилися смертельними. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Прокудін в телеграм-каналі.

Він додав, що ще одній постраждалій 19-річній дівчині медики надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги.