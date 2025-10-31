Інтерфакс-Україна
Події
09:10 31.10.2025

Ворог атакував Херсонщину, сім людей постраждали та одна загинула

1 хв читати
Ворог атакував Херсонщину, сім людей постраждали та одна загинула

Російські війська в ніч на п'ятницю атакували Херсонську область, постраждали сім людей та одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Софіївка, Станіслав, Дудчани, Берислав, Качкарівка, Білозерка, Томина Балка, Костирка, Новорайськ, Високе, Широка Балка, Олександрівка, Дар'ївка, Українка, Чорнобаївка, Урожайне, Антонівка, Наддніпрянське, Степанівка, Садове, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Мала Олександрівка, Кам'яне, Осокорівка, Давидів Брід, Іщенка, Твердомедове, Нововоронцовка, Білогірка, Велика Олександрівка, Козацьке, Бургунка, Веселе, Вірівка, Іванівка, Львове, Микільське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство,  адмінбудівлю, магазин та  приватні автомобілі.

Теги: #атака_рф #прокудін #херсонщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 31.10.2025
Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

12:42 30.10.2025
На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

11:53 30.10.2025
Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

11:39 30.10.2025
Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

10:39 28.10.2025
На Херсонщині за минулу добу загинула одна людина, постраждало шестеро, зокрема правоохоронці - Нацполіція

На Херсонщині за минулу добу загинула одна людина, постраждало шестеро, зокрема правоохоронці - Нацполіція

15:41 24.10.2025
На Херсонщині через ворожий обстріл загинула жінка – ОВА

На Херсонщині через ворожий обстріл загинула жінка – ОВА

17:52 22.10.2025
Окупанти обстріляли Херсон, семеро цивільних поранені - облаадміністрація

Окупанти обстріляли Херсон, семеро цивільних поранені - облаадміністрація

13:42 18.10.2025
Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

17:57 14.10.2025
УЧХ засудив атаку РФ на гумконвой на Херсонщині

УЧХ засудив атаку РФ на гумконвой на Херсонщині

16:55 14.10.2025
Кількість жертв через обстріли Херсону збільшилась до трьох – обладміністрація

Кількість жертв через обстріли Херсону збільшилась до трьох – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

ОСТАННЄ

Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

Повідомлено про підозру російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі - прокуратура

МЗС рекомендує громадянам України в Танзанії зберігати підвищену пильність у зв'язку із загостренням безпекової ситуації

Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

Кабмін урегулював процедуру обліку додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами

Качка обговорив із делегацією ЮНІДО посилення співпраці у сфері зеленої промислової відбудови України

"Мадяр" Бровді: 702 заявки отримано за 12 годин з моменту оголошення набору до лав СБС

Суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК

У Великобурлуцькій громаді Харківщини двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА