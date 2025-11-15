Інтерфакс-Україна
Події
17:51 15.11.2025

Троє загиблих і шестеро поранених через чергові обстріли Херсонщини

1 хв читати

Троє загиблих і шестеро поранених у наслідок чергових обстрілів ворогом Херсонщини, повідомляє у суботу облпрокуратура.

"15 листопада 2025 року військові рф обстріляли населені пункти Херсонщини з артилерії та атакували дронами різних типів. Станом на 17:30 відомо про трьох загиблих цивільних: чоловіка у Микільському та чоловіка і жінку у Херсоні. Поранень зазнали шестеро людей - четверо мешканців Херсона, а також по одній людині у Білозерці та Комишанах", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, кіоск та автомобіль.

Теги: #херсонщина #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 15.11.2025
Атаки на Дніпропетровську область забрали життя одного мирного мешканця, ще один постраждав – МВС

Атаки на Дніпропетровську область забрали життя одного мирного мешканця, ще один постраждав – МВС

10:51 15.11.2025
Окупанти 14 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 2 цивільних – обладміністрація

Окупанти 14 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранені 2 цивільних – обладміністрація

10:11 15.11.2025
Окупанти 45 разів атакували дронами Чернігівську область, пошкоджені будинки та авто – обладміністрація

Окупанти 45 разів атакували дронами Чернігівську область, пошкоджені будинки та авто – обладміністрація

09:54 15.11.2025
Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

20:04 14.11.2025
Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

13:45 14.11.2025
Кількість постраждалих на Одещині збільшилася до 10 осіб, серед них дитина – ДСНС

Кількість постраждалих на Одещині збільшилася до 10 осіб, серед них дитина – ДСНС

12:31 14.11.2025
У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

11:02 14.11.2025
Внаслідок ударів РФ по енергетиці знеструмлено споживачів у трьох областях

Внаслідок ударів РФ по енергетиці знеструмлено споживачів у трьох областях

09:26 14.11.2025
Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

08:56 12.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

Ворог атакував Херсонщину, п'ятеро людей постраждали

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

ОСТАННЄ

Зеленський: РФ знову провалила встановлені Путіним терміни захоплення Покровська та Купʼянська

Хор "Гомін" не братиме участь у концерті "Кварталу 95" - співдиректор Львівського органного залу

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Зеленський провів нараду з Федоровим щодо подальшої цифровізації державних послуг

Ми боремося за європейський вибір України – Ахметов привітав з 25 річчям SCM, яка до ювілею оновила айдентику

Росіяни ймовірно розстріляли двох українських військових на околицях Затишшя — Лубінець

Одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район - ОВА

Українські дрони знищили 4 пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" і два радари у Новоросійську - джерела

Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська - 7 корпус ДШВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА