Троє загиблих і шестеро поранених через чергові обстріли Херсонщини

Троє загиблих і шестеро поранених у наслідок чергових обстрілів ворогом Херсонщини, повідомляє у суботу облпрокуратура.

"15 листопада 2025 року військові рф обстріляли населені пункти Херсонщини з артилерії та атакували дронами різних типів. Станом на 17:30 відомо про трьох загиблих цивільних: чоловіка у Микільському та чоловіка і жінку у Херсоні. Поранень зазнали шестеро людей - четверо мешканців Херсона, а також по одній людині у Білозерці та Комишанах", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, кіоск та автомобіль.